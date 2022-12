Realizaci projektu sanatoria ve čtvrtek schválilo krajské zastupitelstvo. „S výstavbou Sanatoria Pálava – Odborného léčebného ústavu Pasohlávky by se mohlo začít od července příštího roku. Podmínkou realizace projektu za přibližně 1 miliardu korun je ale získání dotace z Národního plánu obnovy,“ informoval hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Pro doléčení lidí z celé ČR

Sanatorium bude podle něj zajišťovat navazující rehabilitační péči na akutní péči ve fakultních a krajských nemocnicích. „Cílem je, aby Sanatorium Pálava tvořilo dohromady s Rehabilitačním ústavem Kladruby a Rehabilitačním ústavem Hrabyně tuzemskou páteřní síť odborných rehabilitačních ústavů,“ dodal hejtman.

Vznik sanatoria je podle krajského úřadu „zásadní pro všechny potřebné pacienty, kterým by mělo pomoci v co nejkratším termínu zlepšit zdravotní stav a zajistit co nejrychlejší návrat do běžného života“.

Čeká se příliš dlouho

Například pacienti z jižní Moravy, kteří dlouho čekají na volná místa v Kladrubech nebo Hrabyni, mají větší šanci, že se pro ně špičková rehabilitační péče stane díky sanatoriu podo Pálavou dostupnější.

„Projekt ale můžeme realizovat jen, když se nám podaří získat dotaci z Národního programu obnovy, o které jednáme s Ministerstvem zdravotnictví,“ zopakoval Grolich.

První pacienti možná už za tři roky

Spuštění provozu sanatoria Jihomoravský kraj plánuje na 1. ledna 2026. Financování provozu Odborného léčebného ústavu Pasohlávky má stát na dvou pilířích. „Hlavní příjmem budou platby od zdravotních pojišťoven, doplňkovým pilířem pak platby za lázeňskou léčebně rehabilitační péči samoplátci,“ upřesnil náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Zámečník (KDU-ČSL).

