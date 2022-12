Váhy

Do práce chodíte s úsměvem na tváři, protože se vám velmi daří. Ať už se pustíte do sebesložitějšího úkolu, tak ho zdárně dokončíte. Ani si to neuvědomujete, ale postupujete k úspěchu. Nyní po něm netoužíte, ale již brzy se vám podaří mistrovský kousek.