Panna

V těchto dnech se vám konečně podaří najít určitou rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Celkem dlouho už zvládáte vypjatější pracovní tempo, tak se nebraňte dodat tělu i duši nové síly. Hlavně nehleďte na to, kolik to bude stát, určitě se to vyplatí.