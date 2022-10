Blíženci

Nepatříte k lidem, co by seděli jen tak doma. Navštivte galerii či výstavu, vypravte se na výlet za památkami. To vše vás příjemně inspiruje a dodá energii na další pracovní týden, který bude mimochodem náročný, ale také velmi plodný. Nezapomínejte na odpočinek.