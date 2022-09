Váhy

Milé Váhy, v práci se to pokazí a vám je to líto. V tomto měsíci jste si plánovaly super kariérní růst a povýšení. Bohužel se vám to nepodaří a budete rády, když vás nadřízený nepokárá. Příště si dejte pozor na to, kolik povinností jste schopné zvládnout.