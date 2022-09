„Stojím ve frontě od osmi. Jsem z Brna, tak jsem neměla problém přivstat,“ uvedla žena, která mohla do prodejny vstoupit jako první. Otevíralo se v deset, v tu dobu již bylo ve frontě asi tři sta lidí.

Ve frontě byla například i dívka (15), která přiznala, že je za školou. Nákupům dala přednost před výukou. Jméno pochopitelně říci nechtěla.

Druhý zákazník Vojtěch cestoval do nové brněnské pobočky z Ostravy. Do fronty se zařadil o půl deváté. „Do Primarku chodím rád, v minulosti jsem chodil hlavně do pražského a vídeňského. Teď, když je jeden i v Brně, to ale budu mít mnohem blíž,“ řekl.

Potěšilo obchodního ředitele společnosti Macieje Podwojskiho poklidné zprovoznění druhé prodejny irského obchodního řetězce v České republice.