Onemocnění způsobují rotaviry, které zapříčiňují vodnaté průjmy s horečkami i zvracení. K pondělí hygienici evidovali 670 případů, vloni ke stejnému datu jen 98 případů.

„V letošním roce bylo 258 případů hospitalizováno na infekčním oddělení. Výskyt je rovnoměrný, žádný kumulovaný hromadný výskyt nebyl zaznamenán,“ uvedla ředitelka protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek.

Podle ní nákaza souvisí s pobytem v kolektivech, ať už jsou to školy nebo předškolní zařízení, ale i zdravotnická zařízení. „Nejvyšší výskyt je u dětí od jednoho do čtyř let a od pěti do devíti let. Dále máme 54 případů kojenců do jednoho roku a 33 seniorů nad 75 let,“ řdodala.

Ztráta tekutin je riziko

Virus se podle ní šíří v prostředí, je velmi odolný a přežívá na předmětech a rukou, přičemž k infekci stačí malé množství viru. „Velkým rizikem pro malé děti a seniory je rychlá ztráta tekutin a jejich nedostatečná kompenzace vedoucí k poruše funkce ledvin. Nutná je včasná hospitalizace a náhrada tekutin infuzí,“ zdůraznila hygienička.

Navýšení počtu případů podle ní stejně jako například u nárůstu počtu planých neštovic způsobily lockdowny v posledních dvou sezonách zapříčiněné pandemií covidu.

„Nosila se ochrana dýchacích cest, nedocházelo k přirozenému promořování běžnými infekcemi šířícími se vzduchem a nyní se situace takříkajíc dohání,“ dodala epidemioložka.

VIDEO: Porucha trávícího ústrojí. Co může způsobit častý průjem?