Rak

Jakmile přijdete do práce, tak si to slíznete. Kolegové to s vámi nemohou vydržet, protože jim rozkazujete a své chyby nevidíte. Kvůli vaší nepozornosti vznikne problém, který musíte řešit. Spolupracovníkům byste se měli omluvit, pak vám se vším pomohou.