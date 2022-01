Zpět

Třicet let nikdo nevěděl, co si s ní počít. Poliklinika v brněnských Štýřicích se začala stavět na konci 80. let, ale nikdy nebyla dokončena a nenašla využití. Kvůli výstavbě nového nádraží a plánovaným protipovodňovým opatřením bude zbourána.