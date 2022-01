Senioři se dostali do kritické situace poté, co jim dodavatel elektřiny skokově zvýšil měsíční zálohy z 3 500 korun na 16 900 korun. Pro penzisty se společným příjmem něco přes 20 tisíc korun měsíčně, to byla katastrofa.



Právníci ERÚ pomohli

„Na doporučení Blesk.cz jsme se obrátili na právníky z oddělení ochrany spotřebitele Energetického regulačního úřadu. Ti s nám probrali všechny možnosti. Poté jsme se rozhodli, že smlouvu dodavateli vypovíme,“ sdělila paní Anna.

Penzisté počítají s tím, že jim Františkovy energie naúčtují sankci za předčasné ukončení smlouvy. „Podle právníků by měla být do 10 tisíc korun. Nedá se nic dělat,“ uvědomují si oba partneři.



Důchodci jsou již domluveni s dodavatelem poslední instance.dodala paní Anna.

Pokud dokáže dodavatel poslední instance zaručit výrazně nižší cenu energií, než stávající dodavatel, zvažte změnu. „Doporučujeme zavolat na linku 564 578 666 a žádat přepojení na právníky z oddělení ochrany spotřebitele,“ sdělil Michal Kebort, mluvčí Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Františkovy energie elektřinu měly ve konci minulého roku 2 635 klientů, kterým dodávaly elektřinu.

