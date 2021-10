Hrůza a zmar, to spatřil sadař po návratu z Prahy, kde pracuje a bydlí. Višně, ringle, broskve, meruňky, třesně, ořechy, ale třeba i habry nebo pavlónie, to vše zničil živel. „Ten sad byl pro mne nejen sen, ale i přání založit něco, co je v souladu s přírodou,“ řekl Blesku a slíbil, že své dílo znovu obnoví. O víkendu svůj slib splnil.

Na ploše o rozloze 1,5 hektaru s pomocí rodiny a přátel začala nový výsadba. „Musíte do hloubky 60 centimetrů, aby měly kořeny hezky pohodlí. Usadit, zahrnout, zalít,“ popsal Vláďa práci, která jej čeká.

Sbírka vynesla 80 tisíc

Díky sbírce, kterou iniciovala jeho sestra Veronika, mu lidé naposílali 80 tisíc. „Vláďa sad budoval a sázel několik let, ničivé tornádo mu vyrvalo, polámalo a zničilo úplně vše. Ráda bych mu pomohla a viděla ho zase šťastného.“ vysvětlila Veronika.

Video Sadař Vláďa obnovuje 4 měsíce po tornádu zničený sad

Peníze ze sbírky pokryjí část nákladů na nový plot i nakup stromků. „Všem dárcům moc děkuji. Dva tři roky potrvá, než se sad opět ujme a začne rodit,“ přemítá Vláďa.

Prvních 80 stromků našlo své místo na okraji Moravské Nové Vsi. Majitel mu prý bude věnovat co největší péči. „Upravil jsem si i pracovní úvazek v Praze, vždycky už v pátek budu tady,“ tvrdí odhodlaně.

Rodině i přátelům slibuje Vladimír ze sklizně bioprodukty, jen musejí ještě chvíli počkat. „Bude to pro ně malá odměna za podporu, kterou mi po tornádu věnovali,“ rozhlížel se Vláďa o víkendu s úsměvem při pohledu na své životní dílo, které mu znovu roste pod rukama.