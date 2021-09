Zpět

Dvacet let mohli návštěvníci hodonínské zoo obdivovat mořský svět, a to včetně žraloků. Červnové tornádo ale poničilo pavilon tak, že bude nyní demolován. Živočichové musí pryč. Zoo věří, že je to jen dočasné řešení a "moře" se do Hodonína jednou zase vrátí.