Panna

Je před vámi skvělý závěr měsíce. Moc dobře víte, že si zasloužíte pochvalu i štěstí, protože na sobě neustále pracujete. Slabší to bude v trvalém vztahu. Nechte partnera v klidu, však on vám řekne, co ho trápí. Do ničeho ho netlačte.