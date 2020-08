Rak

Jednomu členu rodinu se snažíte pomoci, ale on to bere naopak. Má pocit, že mu nerozumíte. Radši ho nechte v klidu a zaměřte se na své problémy. Pokud řeknete v práci něco nevhodného, můžete přijít o odměny k výplatě. To by bylo nemilé.