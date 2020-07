Přišlo to z ničeho nic. Julie Rosypálková (65) z Rohatce na Hodonínsku právě dávala do trouby brambory a těšila se na večeři. Děsivá bouřka ale její plány zhatila. Přerušila proud, který nešel 15 hodin. Mnohde se ještě škody odstraňují, proud stále ve středu odpoledne nejde ještě několika tisícovkám odběratelů.

„V devět večer jsme si s dcerou nachystaly brambory na pekáč. Posolila jsem to a přidala papriku. Pak jsem to dala do elektrické trouby péct. Vzápětí ale přišla bouřka a zůstali jsme bez proudu,“ řekla Blesku Rosypálková.



Seděla při svíčkách

Zatímco dcera seděla ještě nějakou dobu potmě v kuchyni s nadějí, že se dodávka proudu obnoví a brambory upeče, seniorka si sedla do pokoje. „Seděla jsem u svíček a doufala, že se jedná jen o kratší poruchu. Když se ale nic neměnilo, svíčky jsem zhasla a šla spát,“ uvedla Rosypálková.

Nepomohla si moc ani ráno. „Proud stále nešel a navíc jsem se bála otevřít ledničku, aby z ní neunikl zbytek chladu. Měli jsem ale aspoň pečivo, hladem jsme neumřely. Brambory dopečeme hned, jak to bude možné,“ dodala usměvavá žena.

Zavařovala broskve

Podobné trable kvůli výpadku řešila i Jarmila Kubešová (57) z Rohatce. Tu zastihl výpadek elektriky uprostřed zavařování letní úrody. „Mám na lince v kuchyni 30 sklenic broskví na zavaření,“ svěřila se Blesk.cz.

Elektřina jí nešla ještě ve středu odpoledne. „Jestli ji nenahodí, musím ovoce i sklenice naložit do auta a odjet je zavařit k rodičům do Veselí nad Moravou,“ plánovala žena.

19 tisíc domácností bez proudu

Po úterní bouřce zůstalo na jižní Moravě bez proudu 19 tisíc domácností. „Nejvíce bylo zasaženo Hodonínsko, kde bez elektřiny zůstalo 15 tisíc domácností,“ uvedla mluvčí E.ON Martina Slavíková.

Desítky pracovníků energetických společností pracovaly na obnově proudu celou noc. Přesto ještě 12 hodin po bouřce bylo téměř pět tisíc domácností z Hodonínska bez proudu.



VIDEO: Bouřka zasáhla v úterý večer celé Hodonínsko. Takto vypadala průtrž mračen ve Veselí nad Moravou.



délka: 00:39.47 Video Bouřka se silným deštěm zasáhla v úterý 28. července i Veselí nad Moravou. Hynek Zdeněk, blesk.cz