Tomu se říká trefa do černého! Nadšená houbařka Helena Vechová (65) z Brna našla v lesíku za Šošůvkou na Blanensku skutečného cvalíka. Hřib velký jako lidská hlava vážil 1,2 kilogramu, klobouk měl v průměru 30 centimetrů a noha měřila 28 centimetrů.

„Nejdřív jsem si myslela, že špatně vidím. Hned jsem volala na manžela, že to musí vidět. Hřib se na mě smál pod smrkem deset metrů od polní cesty,“ řekla Blesk.cz žena, kterou naučil chodit na houby její táta.

S manželem vyrážejí pravidelně každý týden do okolí Brna, vyberou si pár lokalit a brouzdají, dokud nenaplní dva košíky. „Chodím do mykologického kroužku, poznám bezpečně 16 druhů hub. A ten obrhřib, to je pro nás hezká odměna,“ ubezpečuje houbařka.

A jaký byl osud megahřibu? Rozkrájená noha putovala na sušení, klobouk skončil dílem v bramboračce, smaženici a v houbové omáčce.

Video: Mykologové radí

délka: 19:45.24 Video Mykologové: Sbírejte jen ty houby, které znáte a které jsou zdravé. Blesk TV