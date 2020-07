Vodnář

Dusná atmosféra ve vztahu by se dala krájet, ale tajně doufáte, že se to vylepší a opět nad vámi vyjde slunce. Už to s partnerem neřešte a věnujte se svým koníčkům a dětem. Po náročném pracovním týdnu se nechcete rozčilovat. Nezapomeňte odpočívat!