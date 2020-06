Necítíte se dobře, ale nechce se vám hned běhat po doktorech. Píchnete se do prstu, kapku krve vložíte do přístroje. Za 20 minut vypadne potvrzení, že je vše v pořádku nebo varování: Všeho nechte a rychle k lékaři!

Tak by ve zkratce mohlo brzy vypadat praktické využití bioanalyzátoru, které v brněnském institutu Ceitec Vysokého učení technického vyvinul vědec Jan Zítka.

„Přístroj Point-of Care má především zjednodušit a zpřístupnit základní diagnostiku z krve,“ řekl mladý vědec, který již pod vedením profesora Vojtěcha Adama zhotovil prototyp. Nyní jej čeká testování a úpravy.

Pořídit se dá domů

Nenápadná krabička je velká asi jako stolní počítač. Člověka upozorní na případný nástup rakoviny nebo hrozící infarkt. Do dvou let by se mohla stát součástí ordinací praktických lékařů, lidé si ale budou moci cenově dostupný přístroj velikosti dvou krabic od bot časem pořídit i domů.

Hlavní přínos totiž tkví právě v přístupnosti zařízení. „Přístroje, které se používají v nemocnicích, váží okolo sto kilogramů. Náš bioanalyzátor má okolo pěti kilogramů,“ řekl profesor Adam. Kromě technických teď budou vědci řešit legislativní otázky, aby se přístroj dostal rychle do sériové výroby.

Po zavedení do provozu by lidem odpadlo čekání na výsledky, volání do ordinace. Základní analýza krve by byla jednoduchá, přesná a cenově dostupná.

Jak to funguje?

Bioanalyzátor automatizuje množství laboratorních úkonů, zejména procesy, které se běžně dělají ručně. Zařízení má například automatizovanou pipetu, takže opakovaně a přesně dávkuje vzorky samo. „Je také vybaveno mechanismem pro pohyb ve třech osách, pomocí kterého přemisťuje kapaliny v přístroji,“ popsal vynálezce Zítka.

Nejdřív srdce a rakovina, pak i ostatní

Vědci nyní přístroj ladí pro diagnostiku sepse, kardiovaskulární nemoci či vybraných znaků rakoviny. „Stěžejní myšlenka je ale taková, že přístroj zůstane stejný, jen se budou měnit zásobníky, které budou testovat různé markery,“ nastiňuje využití autor zařízení.

Brňan našel díru na trhu

Zítkův vynález trochu připomíná revoluci u počítačů. Současné bioanalyzátory, podobně jako počítače před čtyřiceti lety, také zabírají celou místnost, váží sto kilogramů a stojí miliony.

Jan Zítka ale vytvořil zařízení, které neztrácí nic z přesnosti, a přitom je levnější, menší a jednoduchý i na laickou obsluhu.

VIDEO: Lékaři v nemocnici u sv. Anny v Brně pacientovi operovali mozek, on si s nimi povídal.

délka: 01:03.68 Video Lékaři pacientovi operovali mozek, on si s nimi povídal FN sv. Anny v Brně