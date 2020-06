Rak

Nejvíce nápadů směřuje k renovaci domácnosti a zahrady. Začíná vás z toho jít hlava kolem, ale nakonec to dobře dopadne. Do ničeho se nevrhejte po hlavě a myslete pozitivně. Trocha rozvahy neuškodí. Na něco jste a moc hrr. Ať se vám to nevymstí.