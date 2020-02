Stovka pasažérů pravidelné linky z Milána přiletěla ve středu po poledni do Brna. Byli první, na které dopadly kvůli rozšíření koronaviru v Itálii „zostřená“ opatření vyhlášená bezpečnostní radou Jihomoravského kraje. Na letišti byl lékař pro cestující s možnými potížemi, zaměstnanci letiště vyfasovali ochranné pomůcky. Záchranná služba připravila speciální tým, který by okamžitě vyrazil směr letiště.

Z letadla společnosti Ryanair vystoupilo v Brně 104 cestujících. Jen minimum z nich si krylo ústa rouškou. Ty naopak nasadili povinně zaměstnanci letiště, kteří s pasažéry přišli do styku.

„Pomoc lékaře nevyhledal nikdo,“ uvedl mluvčí letiště Jakub Splavec. Při odchodu z letiště všichni obdrželi informační letáky v pěti jazycích popisující, jak postupovat, pokud by se v nejbližších dnech necítili dobře.

délka: 00:26.27 Video Kontrola pasažérů letu z Bergama do Brna kvůli koronaviru TV Blesk Zdeněk Matyáš

„Byli jsme s manželkou v Miláně několik dní na výletě. Panika byla jen v televizi a ve zprávách. Akorát nám zavřeli katedrálu a zrušili tam fotbal,“ svěřil se Zdeněk Horák z Kyjova.

Žádné prázdné regály

Italové podle něj reagují na situaci klidně. „Náměstí a ulice byly plné lidí, roušku měl maximálně každý stý člověk. Nejsou tam žádné prázdné regály. Obchody byly otevřené a plné zboží,“ dodal Horák.

Na prohlídku Milána se vypravil i Martin Kotul s přítelkyní. „Byli jsme v pohodě, užili si to. Nikdo to nebere na lehkou váhu, ale nechápu, proč se z toho stává hysterie,“ kroutil hlavou mladý muž.

délka: 00:38.40 Video Manželé Horákovi o koronaviru v Itálii TV Blesk Zdeněk Matyáš

Další přílet v neděli

Z Itálie se vrátila i maminka s třemi dětmi, která ale chtěla zůstat v anonymitě. „Jak vidíte, děcka jsou v pohodě a já taky,“ odpověděla na otázku, zda neměla při pobytu v Lombardii strach.

Další pravidelný let Bergamo-Brno přijme brněnské letiště v neděli. „Pokud by se na letišti vyskytlo podezření na koronavirus u cestujícího, letiště by ve spolupráci se záchrannou službou aktivovalo krizový plán. Záchranná služba by převzala kontrolu nad pacientem a převezla by ho na specializované pracoviště,“ upozornil mluvčí letiště.