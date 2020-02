Společnost Respilon z Brna by měla do několika týdnů začít nabízet speciální masky s nanovláknem a oxidem mědi, které jsou schopné zachytit koronavirus a zahubit ho. Vyrábět je bude v Izraeli a v Brně.

Respilon vyvíjí nanovlákna a ve spolupráci s dalšími firmami nechává v zahraničí vyrábět ústenky. Firma spolupracovala se třemi čínskými firmami. Jenže kvůli vypuknutí epidemie koronaviru se Respilon nyní nemůže dostat ke svým zásobám, které v současné době čítají asi 750 000 kusů.

„Vypadá to, že tam naše zásoby pořád jsou. Nemyslím si ale, že je to zboží, které bychom měli mít zítra v ruce, moc na to nespoléháme,“ řekla spolumajitelka firmy Jana Zimová. Firma přizvala k jednání s čínskou stranou i českou ambasádu.

Od května v Brně

Podle ní by se možná za tři týdny mohly objevit v prodeji masky, které firma bude po tisících týdně vyrábět s izraelským partnerem. V květnu chce Respilon vyrábět masky v Brně, přestože sama firma výrobu původně neplánovala. „Týdně by to mělo být v objemu 70 tisíc kusů,“ řekla Zimová. Maska by měla lidi stát několik desítek korun.

Jiné masky firma nyní nemá, od čtvrtka začne na internetu nabízet tzv. nákrčníky, které mají v místě nosu a úst speciální filtr. Je z nanovláken a je schopný koronavirus zachytit.

Nákrčník se vyrábí v Čechách, na Slovensku a Polsku, příští týden by ho mělo být k dispozici asi 7000 kusů a poté 30 tisíc týdně. Nákrčník stojí 690 korun, lze jej padesátkrát vyprat.

V Česku negativní

Epidemie koronaviru vypukla koncem loňského roku v Číně, kde od té doby zemřelo už přes 2500 lidí a nakazilo se více než 80 tisíc lidí. Oběti hlásí i další země jako například Jižní Korea, Írán nebo Itálie. V ČR bylo dosud na koronavirus testováno zhruba 100 lidí a všechny vzorky byly negativní.

VIDEO: Ředitel firmy Respilon Roman Zima k problémům kolem ústenek s nanomembránou.