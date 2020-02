Váhy

Dalo by se říci, že jste už od vstupu do zaměstnání v jednom kole. Není divu. Pondělí je plné pracovních zvratů a nebudou zrovna příjemné. Stále se snažíte usmířit s drahou polovičkou, ale protějšek je uzavřený do sebe. Nechte mu čas na rozmyšlenou.