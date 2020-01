Rak

Během týdne jste zjistili, že se staráte jen o to, co si jiní myslí a zapomínáte sami na sebe. To musíte rychle napravit. Přestaňte jen pracovat a stresovat se. Začněte si užívat života v tom pravém slova smyslu. Určitě se vám to vyplatí a najdete se!