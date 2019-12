Vodnář

Nevyčerpávejte se věcmi, které už stejně nezměníte. Za své chyby jste už tisíckrát omluvili a nyní musíte čekat, jak to přijme druhá strana. Jen netlačte na pilu a oddejte se vánočnímu klidu. To je právě to, co potřebujete ze všeho nejvíce.