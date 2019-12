„Byli jsme už loni a děti fascinovalo skoro všechno, co organizátoři přichystali. Příjemná atmosféra, spousta aktivit, to je přesně to, co je zaujalo,“ svěřila se Pavla Sedlická, maminka dvou malých školáků.

Křížová chodba nabídla zájemcům dětské vánoční dílničky s příznačným názvem Ukaž, co umíš. Pod rukama dětí vznikaly více či méně povedené dřevěné ozdoby, vánoční baňky či přáníčka. Hned u vstupu do chodby nabízeli skauti příchozím Betlémské světlo.

Rytířský sál se pro změnu stal cílem výstavky loutek a dekorací z divadelních představení divadla Radost, slavícího sedmdesátiny. Došlo i na zpívání koled a projekce vesmírných pohádek v rámci Nebeských pořadů z Hvězdárny.

Zábava i pomoc bližním

Akce pamatovala i na pomoc potřebným formou potravinové sbírky určené lidem v obtížné sociální situaci, bez domova či v azylových domech. Lidé přinášeli konzervy, paštiky, instantní polévky, ale i hygienické potřeby.

délka: 00:33.53 Video Vánoční atmosféra před Novou radnicí v Brně. Umělecký řezbář Jiří Halouzka. TV Blesk Zdeněk Matyáš

A kdo chtěl detailněji poznat zákulisí Nové radnice, měl šanci každou půlhodinu, kdy probíhala komentovaná prohlídka. „Pojďte si to zkusit, ničeho se nebojte,“ lákal na radničním nádvoří příchozí umělecký řezbář Jiří Halouzka. Ukázku svého zručného zacházení s řezbářskými nástroji doprovodil pro zájemce podrobným výkladem.