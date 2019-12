Chtěl si zkrátit cestu a málem za to zaplatil životem. Muž (39) spadl v oblasti Červeného kopce v Brně ze svahu. S vypětím všech sil a vážně zraněný se plazil několik hodin pro pomoc.

Co nejdříve chtěl být doma muž a tak se rozhodl, že si zkrátí cestu lesem přes Červený kopec. Jenže byla tma, muž špatně šlápl a přišel fatální pád. Skutálel se, a když dopadl, bolelo ho celé tělo. Jenže pomoc nikde! Musel se tak centimetr po centimetru plazit k nejbližší cestě.

délka: 01:17 Video Muž spadl v Brně ze skály a vážně zraněný se doplazil k cestě, kde ho našli lidé a zavolali strážníky. MP Brno

„Před půl třetí ráno si ho všimli náhodní svědci v Kamenné čtvrti,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Promrzlý a zraněný

„Je mi hrozná zima,“ byla první slova, co nešťastník strážníkům řekl. Podle svých slov spadl kolem 23. hodiny, náhodní chodci jej ale objevili na cestě v Kamenné čtvrti až v půl třetí ráno… Promrzlý a zraněný tak čekal na pomoc skoro čtyři hodiny.

„Strážníci viděli, že má tržnou ránu na hlavě, a vše nasvědčovalo tomu, že by mohl mít zlámaná žebra a poraněnou pánev. Silně prochladlému muži jsme proto poskytli základní pomoc a zabalili ho do jednorázové deky ze služebního vozidla,“ dodal Ghanem. Přivolaná záchranka jej pak převezla do nemocnice.