Park se nachází mezi Rooseveltovou ulicí a Místodržitelským palácem u průchodu do Běhounské ulice. „Název navrhla Simona Hradílková symbolicky k padesátému výročí tragické události, kdy byla 21. srpna 1969 náhodně při demonstraci občanů zabita osmnáctiletá Danuše Muzikářová,“ uvedla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS).

Hradílková je dcerou signatáře Charty 77 a po listopadu 1989 ministra vnitra Tomáše Hradílka.

Podle náměstka primátorky Petra Hladíka (KDU-ČSL) se Muzikářová stala obětí komunistického režimu. „V roce 1969 násilně potlačoval protesty proti sovětské okupaci. Je potřeba, abychom na tyto události nezapomněli,“ řekl Hladík.

Muzikářová podle něj bydlela poblíž parku, společně se svou sestrou Jaroslavou místem často procházela do centra města, volba místa tak byla ideální.

Střílet měl kapitán SNB

Smrt Danuše Muzikářové (+18) se nikdy nepodařilo vyšetřit. „Měl střílet značně vysoký muž s tmavými vlasy v uniformě VB a výložkami kapitána, ve věku kolem 30 let. Po střelbě přijel gazik, do kterého nastoupil a odjel,“ uvedl historik Jan Břečka.

Kulka ráže 7,65 milimetrů se později ztratila, dokumenty komunistické úřady skartovaly. V roce 1996 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu spis bez výsledku uzavřel. Podobně dopadlo i „vyšetřování“ smrti Stanislava Valehracha (†28).

Stanislav se bál o sportovce

Dělník Stanislav Valehrach přijel do Brna kvůli svým svěřencům ze sportovního oddílu, měl obavy o jejich bezpečnost. Také on se v rozbouřeném centru Brna potkal s davy demonstrantů. Při jejich rozhánění jej na Orlí ulici trefila kulka do hrudníku. Podle svědectví vypálil někdo z kordonu Lidových milicí. Ani tohoto střelce se nepodařilo vypátrat.

Návrh míří do zastupitelstva

Návrh Simony Hradílkové schválilo zastupitelstvo městské části Brno-střed, následně jej posoudila pracovní skupina pro názvosloví města Brna a doporučila ke schválení. Po rozhodnutí městské rady následuje poslední krok, schválení zastupitelstvem města Brna v úterý 5. listopadu.

Slavnostní akt pojmenování parku po zastřelené dívce se uskuteční symbolicky v neděli 17. listopadu.

VIDEO: Historik Jan Břečka o tragédii ze srpna 1969.