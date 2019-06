Instalace takřka tunu vážící konstrukce zabrala tři hodiny, hned poté už si mohli první zvědavci udělat s prezidentem selfie. Autor, který se tentokrát omluvil, se nechal inspirovat prolézačkami z mládí.

Šplhat zakázáno!

Velčovský avizoval, že nechce být autorem dalšího z mnoha tradičních Masarykových pomníků. Svou plastiku proto zamýšlel jako „prolézací sochu", živý objekt.

Instalace červeného Masaryka v centru Brna

„Můžete si mu sednout na rameno a vyzpovídat se do ouška, hrát si v něm, nebo si pod ním udělat piknik. Můžete na něm skotačit a hlavně o něm můžete přemýšlet. Snažil jsem se, aby se pozorovatel stal symbolicky fyzickou součástí příběhu TGM, protože tak to je i ve skutečnosti, jenom na to často zapomínáme," nechal se v době vzniku díla slyšet originální umělec.

V Brně ale vsadili na jistotu, cedulka u paty sochy upozorňuje, že na Masaryka je zakázáno lézt a šplhat.

Velčovského socha vznikla v loňském roce, kdy vzbudila pozornost na festivalu RE:Publica, kde byla součástí výstavy Avantgarde, připravené ve spolupráci s Moravskou galerií. Po výstavě putovala do Prahy na přehlídku Designblok, odkud se vrátila do Brna do sbírek Moravské galerie.

Ta ji nyní zapůjčila na výstavu MUNI 100, kterou pořádá společně s Masarykovou univerzitou v Místodržitelském paláci.

Nadživotní socha T. G. Masaryka se vrátí na brněnské výstaviště.