Zpět

na

Ještě před pár dny to vypadalo, že medvěd putující jihem Moravy od Uherského Hradiště, je na cestě do Rakouska. Jenže už týden se zdržuje poblíž Břeclavi a dokonce to vypadá, že "emigraci" do Rakouska si rozmyslel a vrací se směrem na Hodonín.