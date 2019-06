Dobrá věc se opět po roce podařila. Více než čtyři tisícovky běžců zvládlo při 7. ročníku charitativní akce You Dream We Run na atletickém stadionu v Blansku během 24 hodin 59 142 kol. Výsledek? Pomohli tak splnit sny patnácti tělesně a zdravotně postiženým lidem. Právě mezi ně rozdělí organizátoři částku 1,1 milionu korun!

Běželi malí i velcí, rodiče a děti, přátelé a kamarádi i kolegové z pracovišť. Poprat se s 24 hodinami na oválu se odhodlalo sto týmů v záplavě žlutých triček s logem charitativní akce. Letos si organizátoři vytkli jasný cíl - splnit sen hned 15 postiženým lidem.

Ochrnutý Zdeněk dělá pokroky

Nechyběly Veronika a Terezie Mazalovi, které pečují o záchranáře Zdeňka Mikulu (44), kterého postihla v září roku 2017 cévní mozková příhoda. Zdeněk ochrnul od krku dolů, díky pomoci kolegů a příspěvkům na rehabilitaci však dělá znatelné pokroky.

„Teď podstupujeme rehabilitaci na mluvení, pozitivní je fakt, že Zdeněk už normálně jí pusou. Výtěžek z akce nám umožní v intenzivní rehabilitaci pokračovat,“ svěřila se přítelkyně Veronika.

„Vzpruhou jsou pro něj i vzkazy kamarádů ze záchranky. Touhle prací žil, moc jim děkuje,“ upozornila Veronika.

Davídek se už usmívá

Druhým z patnácti obdarovaných z výtěžku běhu je dvouletý Davídek, kterému našli lékaři nádor na ledvině. Jeho táta shodou okolností pracuje u záchranářů. „Davidek je po chemoterapii, kontrolní CT vyšetření potvrdilo, že se zlepšujeme. V červenci nás čekají kontrolní odběry na ultrazvuku. Oproti období chemoterapie má Davídek povolené téměř vše s výjimkou krytých bazénů a cest do zahraničí. A víc se usmívá,“ svěřil se David Žáček.

Skvělá atmosféra a výsledek, který hovoří za vše, to byl You Dream We Run 2019. „Letošní ročník je rekordní. Lidé chtějí pomáhat a to je zavazující,“ řekl za organizátory akce Roman Jančiar ze spolku Prosen.

15 splněných snů

Celkově se během 24 hodin trvajícího běhu podařilo nashromáždit částku 1,174 milionu korun.

1. Anna - intenzivní rehabilitace v domácím prostředí 25 tisíc Kč 2. Davídek - dětské hřiště 46 tisíc Kč 3. Zdeněk - léčebný program dysfagie 130 tisíc Kč 4. Štěpánek - pobyt u moře 100 tisíc Kč 5. Milan – čtyřkolka, 128 tisíc Kč 6. Dominička - pobyt u moře, 71 tisíc Kč 7. Marek – intenzivní rehabilitace v Piešťanech 130 tisíc Kč 8. Honzík - bazén 60 tisíc Kč 9. Terezka - notebook a TV 30 tisíc Kč 10. Kryštof - školné na speciální škole 286 tisíc Kč 11. Vašík Chadim- 40 tisíc Kč 12. Erik - 40 tisíc Kč 13. Yvetta – 40 tisíc Kč 14. Lucie a Jůlinka - let balónem 10 tisíc Kč 15. Barbora- 40.tisíc Kč