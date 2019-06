„Lidé najdou uvnitř třeba jazykovou školu, salon krásy, italskou módu, restauraci nebo rakouský konzulát,“ řekl majitel budovy Richard Saliba.

Aby šestipodlažní dům, původně zvaný Palác Moderna, z roku 1929 nespadl, musel jej ještě před rekonstrukcí koupit za 110 milionů od města.

Palác měl sloužit jako ubytovna pro ženy

Palác má zajímavou a pohnutou historii. Dělníci jej postavili v letech 1928 až 1929 podle návrhu architekta Jaroslava Polívky. V jeho dvou suterénech se původně nacházelo kino Bio Moderna, jehož provoz byl zahájen 27. září 1929, a restaurace.

V přízemí byla obchodní pasáž, v prvních dvou patrech kanceláře a obchodní prostory, ve třech nejvyšších patrech obytné prostory.

Od konce roku 1929 byla budova v majetku křesťanského sdružení YWCA, které původně chtělo ve vyšších podlažích provozovat ubytovnu pro ženy a dívky. Od roku 1934 už ale vlastnil rozlehlý dům v centru Brna stát.

Brno nechalo skvostnou budovu málem spadnout

Po roce 1989 přešla pasáž do soukromého vlastnictví a často střídala provozovatele. Palác byl ale nakonec uzavřený v roce 1996, o deset let později jej získalo Brno výměnou za jiné nemovitosti. Magistrát totiž plánoval do budovy přestěhovat své úředníky.

Jenže oprava domu by stála několikanásobek kupní ceny a tak od plánu město upustilo. Do roku 2016, kdy začala rekonstrukce, tak 20 let architektonicky zajímavá stavba totálně zchátrala.

