Neuvěřitelné! Současný majitel slavného hotelu Slovan v centru Brna svévolně a bez povolení zazdil nejstarší brněnskou pasáž, která byla 80 let prodloužením ulice spojující hlavní bulváry města, Kounicovu a Lidickou ulici! Místo něj hodlá zřídit navzdory protestům veřejnosti i památkářů hotelový kongresový sál.

„Žádné informace od nás nedostanete. Už sem nechoďte ani nevolejte,“ obořil se na reportéra Blesk.cz muž z vedení společnosti, která hotel vlastní.

V roce 2017 přitom získal majitel Milan Pangrác stavební povolení jen na opravu fasády a výměnu oken. „Ani po dvou letech není rekonstrukce dokončena, ale především zde právě bez stavebního povolení probíhají práce v interiérech objektu. K ulici Mezírka nechali majitelé postavit betonovou zeď, která zamezí průchodu pasáží směrem do Lidické ulice,“ řekl Blesk.cz někdejší radní Brna-střed Michal Doležel.

„Původní stavební prvky, které se v pasáži nacházely, jako keramický obklad, výplně otvorů a jiné, už zmizely,“ dodal.

Proti zrušení pasáže, kterou proudily denně davy lidí, sepisují Brňané petici. „Je to, jako by někdo zazdil vchody do pražské Lucerny,“ shodují se lidé.

Hotel Slovan se už třetí rok přestavuje. Otevřený má být v červenci pod původním názvem Hotel Passage. Ironií je, že ponese název po pasáži, která zanikla...

Zeď v pasáži je černou stavbou

Zaslepení pasáže, na které navíc vázne tzv. věcné břemeno chůze, je podle všeho černou stavbou. „Před týdnem jsem podal na stavební úřad podnět k místnímu šetření. To proběhlo v pondělí, ale majitel nevpustil pracovnice stavebního úřadu dovnitř objektu,“ svěřil se Doležel, který se věnuje brněnské historii a památkám. Stavební úřad nyní znovu vyzve majitele, aby jeho pracovníky vpustil dovnitř v rámci dalšího místního šetření. Pokud tak neučiní, může mu udělit pokutu.

První opravdová pasáž v Brně

Dobový tisk píše o pasáži jako o první opravdové v Brně. „Jistě mnoho brněnských živnostníků a obchodníků by zde mohlo míti své obchodní příležitosti,“ nadšeně horují prvorepublikové noviny. Pasáž sloužila až do roku 2017. Naposled v ní byly oblíbené restaurace, kulečníkový klub, kopírovací centrum, kadeřnictví nebo obchody s potravinami.

V hotelu složil Ježek Bugatti step

Hotel Slovan, kdysi Hotel Passage, projektoval v roce 1927 architekt evropského významu Bohuslav Fuchs. Vyrostl na místě dělnické kolonie Šmálka. Ve své době patřil k nejmodernějším v Evropě. Několikrát se v jeho pokojích ubytovalo například Osvobozené divadlo. Jedna z legend praví, že právě zde zkomponoval Jaroslav Ježek svůj slavný Bugatti step.