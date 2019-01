Ryby

Začíná vám to pořádně pálit. Přicházíte znovu k životu a chuti do práce. Trable z minulého období jsou už pryč a chcete na ně prostě zapomenout. Našli jste v sobě skrytou sílu, která vás vede k uspokojení. Musíme gratulovat, ať vám to dlouho vydrží.