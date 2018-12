Z veřejných rozpočtů, stůj, co stůj. Dohromady však nedají dost, zbytek peněz proto chtějí v Brně od ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. To však další peníze do soukromého podniku nalít odmítlo.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) nicméně oznámila, že Brno zaplatí 4,73 milionu, kraj přidá 9,46 milionu. „Snažíme se tak snížit ztrátu,“ řekl hejtman Bohumil Šimek (ANO). Plány radních musejí ještě schválit zastupitelstva.

Spolek pro GP ČR Brno, který zřídilo Brno spolu s krajem a jehož prostřednictvím závody motocyklů za veřejné peníze pořádá, požádal o vyrovnání také ministerstvo. Má doplatit přes 18 milionů. To však platit odmítá.

Velká cena motorek v Brně bude, i kdyby na chleba nebylo! Prodělečný podnik žije z… Komentáře 5 Fotografie 10

Motorky jsou prý důležité jako nemocnice

Neuvěřitelná konstrukce úřadů. Město a kraj kvůli platbám z veřejných peněz prohlásily soukromou Velkou cenu motocyklů v Brně dokonce za akci, podléhající tzv. „závazku veřejné služby“.

Tedy na úrovni služeb, který jsou v obecném zájmu společnosti – například veřejné dopravy, MHD, pošty, veřejnoprávního vysílání, zdravotních a sociálních služeb či odpadového a vodního hospodářství nebo energetiky. Na tyto činnosti mohou kraje a města přispívat z vybraných daní.

VIDEO: Takhle si bujarou noc v ostrovačickém kempu Start užívali loni slovinští fanoušci. Jednu z motorek túrovali, až uši brněly!