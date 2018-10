Zloději by si návštěvu brněnských hřbitovů měli pořádně rozmyslet. Hlídají totiž na nich stovky policistů a dohlíží desítky kamer. Strážníci se navíc nově vybavili dalekohledy na noční vidění.

Pokud potkáte ve večerních hodinách v Brně na hřbitově člověka, který připomíná Robocopa, jde o strážníka. Díky speciálnímu dalekohledu připojenému k hlavě vidí ve tmě stejně jako ve dne.



„Ve večerních a nočních hodinách nasazujeme psovody a hlídky s dalekohledy na noční vidění. Hlavně ve tmě totiž zloději cítí svou šanci,“ vysvětlil ředitel brněnské městské policie Luboš Oprchal.

Zločinci jsou přitom vychytralí. „Známe případy, kdy schválně zapálili květinou výzdobu. Když ji ochotní návštěvníci hřbitovů začali hasit, zloději toho využili a ukradli jim odložené osobní věci,“ upřesnil mluvčí strážníků Jakub Ghanem.



Sledujte meteorologickou předpověď

Největší nápor čekají policisté na hřbitovech v pátek na Svátek zesnulých. Hrozí ale, že budou zavřené. „Pokud bude tak silný vítr jak v úterý, opět je zavřeme. Nepřipustíme, aby návštěvníky zranily padající větve," vysvětlila ředitelka brněnských hřbitovů Alena Říhová.



V Brně se nachází 11 hřbitovů. Největší je Ústřední, který svou rozlohou 56 hektarů je největším pohřebištěm v České republice. Až do neděle 4. listopadu platí na všech z nich prodloužená otevírací doba. Na Ústředním hřbitově a v Židenicích je do 19 hodin, na ostatních 9 hřbitovech dokonce až do 21 hodin.



Co když uvíznete na hřbitově?

Pokud nestačíte vyjít ze hřbitova před jeho zavírací dobou, nemusíte podléhat panice. Stačí zavolat městským strážníků a ti vám bránu odemknou. Nemusíte tak strávit noc mezi náhrobky.