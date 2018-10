Soud odvolání školy jednoznačně zamítl. Ta argumentovala, že původní zdravotní posudky hodnotily stav hocha coby dítěte. I přes upoutání na vozík se jeho stav postupně zlepšil, navíc je nyní úspěšným hendikepovaným sportovcem. Škola proto žádala, aby se tento fakt promítl do výše odškodného.

Ochrnutý mladík nemůže mít děti

Odvolací soud podtrhl, že u Borise T. došlo kvůli úrazu k poruše erekce a neschopnosti reprodukce. „Jde o ztížené společenské uplatnění. Utrpěl psychickou újmu, je nutné zohlednit i to, že až nyní si v celém rozsahu uvědomuje, co pro něj ta událost znamená. Uvědomuje si, že nepovede řádný partnerský vztah a nebude žít běžným manželským životem. Teprve teď to cítí, chápe a rozumí tomu, co to znamená,“ vysvětlil rozhodnutí předseda senátu Jaroslav Burian.

Boris T. si verdikt vyslechnout nepřijel, jeho právní zástupkyně odmítla cokoliv uvést. Mladý muž přijal v mezidobí slovenské občanství, odstěhoval se, reprezentuje novou vlast v týmu tělesně postižených stolních tenistů.

Podle posudků byl všestranně mimořádně sportovně nadaný, patřil mezi výrazné fotbalové talenty. Těžkou situaci po úraze s trvalými následky překonal silnou vůlí. Jeho snem je zahrát si stolní tenis na paralympiádě v roce 2020 v Tokiu.

Osudná exkurze

V roce 2011 se zapálený učitel dějepisu rozhodl, že 7. třídu při výkladu dějin židovství zavede na místní hřbitov. Do uzavřeného areálu vlezli dírou v plotě. Jenže neopatrný spolužák skopl náhrobek a několik set kilogramů žuly dopadlo na Borise. Poraněná mícha, ledviny, játra, otevřená zlomenina nohy a dva přeražené obratle. Školáka zachránila rychlá lékařská pomoc. I tak ve 13 letech skončil ochrnutý od pasu dolů na vozíku.

Učitel dostal podmínku

Učiteli, který je nyní v důchodu, v roce 2012 uložil vyškovský okresní soud trestním příkazem za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti trest odnětí svobody na 12 měsíců s podmínečným odkladem na 15 měsíců.

Odškodné půjde z rozpočtu města

Ředitel rousínovské školy Jiří Kyjovský uvedl, že jde o verdikt nezávislého odvolacího soudu. „Po vyhotovení rozsudku je škola povinna zaplatit určenou částku," řekl Kyjovský, který do funkce nastoupil až po osudné události.

Škola ale vlastní peníze nemá, odškodné, o kterém soud jednal, bude muset jít z rozpočtu města, jakožto jejího zřizovatele.



„Se zřizovatelem tohle projednáváme po celou dobu jednání soudu, takže na tuto situaci jsme svým způsobem připraveni," konstatoval ředitel. Doplnil, že nepředpokládá, že proti rozhodnutí odvolacího soudu podá škola dovolání k Nejvyššímu soudu.

Má Rousínov dostatek financí na vyplacení odškodného? „Ještě neznám ten výsledek a nebudu se k této kauze vyjadřovat,“ řekl starosta Rousínova Jiří Lukášek.