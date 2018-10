Jen pár dnů před Dušičkami se Správa hřbitovů města Brna rozhodla k ráznému kroku. Kvůli silnému větru, který v nárazech dosahuje rychlosti až 80 km/h, okamžitě zavřela v úterý ráno všechny hřbitovy. Má obavu, že by mohlo dojít k vážným zraněním návštěvníků.

Správa hřbitovů o uzavření hřbitovů uvažovala už v pondělí. Sílící vítr ji k tomuto rozhodnutí nakonec přiměl v úterý ráno. „Hrozí, že vítr bude lámat větve stromů, které by mohly někoho zranit,“ vysvětlila mluvčí brněnského magistrátu Radka Loukotová s tím, že zákaz platí do odvolání.

K vážnému úrazu ženy přitom došlo už minulý týden, kdy ji na hřbitově zavalil padající strom.



Částečný zákaz bude zřejmě platit i pro vstup do brněnských parků. „Jestliže to budou meteorologické podmínky vyžadovat, umístíme do nich cedule upozorňující na nebezpečí padajících větví a některé vycházkové okruhy uzavřeme páskou,“ řekl ředitel Veřejné zeleně města Brna Jozef Kasala. Zatím je ale pohyb v parcích volný.

VIDEO: Po každé vichřici mají hasiči plné ruce práce.