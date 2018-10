Nové vedení Brna zveřejnilo v úterý text koaliční smlouvy včetně složení městské rady. Konkrétní jména si ale jednotlivé strany zatím nechaly pro sebe. Podpisy připojí lídři ODS, KDU-ČSL, Pirátů a sociální demokracie po víkendu, padl i termín - 31. října. Dosavadní primátor Petr Vokřál za ANO, které bylo odsunuto do opozice, se těší, že si odpočine.

4,3,3 a 1. Tak zní klíč k sestavení nové městské rady. ODS získá čtyři místa oproti původně zamýšleným pěti, KDU-ČSL a Piráti po třech. ČSSD připadne místo jediné. Primátorkou by se měla stát jednička ODS Markéta Vaňková (41).

ODS: doprava, investice, sociální péče

Občanští demokraté oznámili, že si pod svá křídla vezmou dopravu, investice, sociální péči, marketing a zahraniční vztahy. Lidovci se budou starat o školství a sport, zdravotnictví, životního prostředí a územního plánování. Pirátům připadla oblast majetku, kultury a participace veřejnosti. ČSSD má pod palcem bytovou politiku.

Chtějí koordinátora oprav a uzavírek

Prvním náměstkem zůstane Petr Hladík (KDU-ČSL), dalšími náměstky budou Tomáš Koláčný (Piráti), Oliver Pospíšil (ČSSD) a další nominant ODS, jméno ale zůstává zahaleno mlčením. Stejně tak zůstávají neznámé nominace na radní. „Personální otázky nebudeme sdělovat. Musíme je dořešit," konstatovala stručně Vaňková.

Společným bodem čtveřice politických partnerů zůstává systém rezidentního parkování, přesněji jeho změny, protože ho označují za špatně připravený.

Achillovu patu Brna, katastrofální dopravní situaci, hodlá ODS řešit mimo jiné zavedením funkce koordinátora oprav a uzavírek. Stejně tak hodlá lépe nastavit kritéria pro výběrová řízení, aby se kladl důraz nejen na cenu, ale také na kvalitu a termín dokončení.

délka: 01:00 Video 360p REKLAMA Kandidátka na post brněnské primátorky Markéta Vaňková (ODS) o prioritách při řízení Brna Blesk TV Zdeněk Matyáš

Lidovci ohlásili pokračování ve sportovních projektech, například ve výstavbě cyklistického oválu, multifunkční haly pro hokejovou Kometu, ale také bazénu za Lužánkami.

Prioritou Pirátů jsou otevřená výběrová řízení u zakázek do šesti milionů a také transparentní hospodaření města. Zaměří se také na zlepšení informačních technologií.

ČSSD: Bez poplatku za odpad pro seniory 70+

Poslední partner nové koalice, ČSSD, chce podporovat výstavbu bytů ze strany investorů i města. Chce podporovat družstevní bydlení, bydlení pro mladé rodiny i pro seniory. Dále chce mít transparentnější proces přidělování městských bytů. A nezapomíná ani na svůj předvolební slib. „Ve smlouvě je také poplatek za komunální odpad pro seniory nad 70 let zdarma," upozornil lídr ČSSD Oliver Pospíšil.

Vokřál si chce nejprve odpočinout

Hnutí ANO, které má v novém zastupitelstvu 18 mandátů z celkových 55, ale po nečekaném vyšachování ze hry míří do opozice, avizovalo slovy končícího primátora Petra Vokřála, že bude ostrým a kousavým oponentem. A co bude dělat samotný Vokřál? „Zatím to neřeším. Ale jak jsem už řekl, nejsem kariérní politik, na funkci nelpím. Hlavně se těším, že si v první řadě nějakou dobu odpočinu,“ řekl Blesku.