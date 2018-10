Blíženci

Trigon Marsu k vašemu znamení vám pomáhá, abyste se aktivně prosadili v práci, takže když jde do tuhého, umíte si říct o to, co chcete. Jste flexibilní a k tomu ještě rychlí, takže šéf se nestačí divit. Zamyslete se, jak svých schopností využít.