Blíženci

Nebylo by dobré, kdybyste se něčím nechali zaskočit. A že Merkur se o to bude dneska snažit. Jestliže budete dostatečně přičinliví, tak pro vás bude závěr pracovního týdne mimořádně úspěšný. Do rozpaků vás může uvést jedině ambiciózní mladý kolega.