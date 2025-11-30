Letošní rekonstrukce bitvy u Slavkova 2. prosince 1805, která je považována za mistrovský taktický kousek francouzského císaře, měla zvláštní nádech. Kromě výročí 220 let od krvavé bitvy tří císařů totiž Schneider oznámil, že po 20 letech v roli Napoleona končí. „Jeho fenomén mě uchvátil už coby kluka. Obdivuji Napoleonovu vojenskou nedostižnost, brilantní strategii a taktiku,“ svěřil se Blesk.cz.
Schneider se účastnil v roli Napoleona i jiných bitev, ve kterých slavný vojevůdce prokázal svou genialitu. „Už jsem si v roce 2007 zahrál francouzského císaře i ve filmu. Byla to největší pocta, které se mi mohlo dostat,“ pochlubil se muž, který sloužil v americké armádě a účastnil se mírové mise v Bosně a Hercegovině.
Mluví díky své mamince plynně francouzsky, což potvrzuje, že je se svou rolí dokonale sžitý. Před prvním i nyní posledním vystoupením u Slavkova prý trémou netrpěl. „Vždy jsem očekával vítězství, což platí i nyní,“ dodal s úsměvem.
Marc Schneider coby Napoleon se u Slavkova rozloučil vítězstvím (listopad 2025) TV Blesk Zdeněk Matyáš
20 tisíc diváků aplaudovalo
„Mark je skutečným vyznavačem napoleonské historie. Bravurně zvládá jízdu na koni a do postavy slavného vojevůdce se i podle odborníků umí dokonale vžít. Říká však, že 20 let je už dlouhá doba a je na čase přestat,“ upozornil Miroslav Jandora ze společnosti AusterlitzPro. Téměř 20 tisíc diváků vyprovodilo Marca Schneidera při závěrečným defilé před nastoupernými jednotkami ovacemi a voláním Marc, Marc!
Letošní bitevní epizoda pod Santonem popsala mimo jiné i střet elitních sborů Napoleonovy gardy a gardy ruského císaře Alexandra v lokalitě na Starých Vinohradech. Kvůli francouzské početní převaze se tehdy Rusové po krátkém boji dali na ústup.
Po rekonstrukci bitvy pietní akt
Pořadatelé letošní „bitvy“ ohlásili rekordních 1600 uniformovaných účastníků z 15 zemí světa, 100 koní a 20 děl. Prostor bojiště pod Santonem se výrazně zvětšil, letos čítal 250 krát 400 metrů. Pořadatelé upozornili, že akce nemá být oslavou válečného střetu ani postavy Napoleona, ale pouze připomínkou historických událostí. Akce vyvrcholí už tradičně v neděli pietním aktem na Mohyle míru.