Tamní nafukovací, gumové a plastové hračky jsou fenoménem, který zasáhl několik generací českých dětí. „Výstava je i pohledem do historie českého designu a unikátní připomínkou doby, kdy byl každý kousek navržen s nápaditostí a pečlivostí,“ podtrhl ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Významné místo patří dílům slavné designérky Libuše Niklové, která vytvořila nadčasová sedací zvířátka i hravé gumové figurky. „Je to úžasné. Vnoučata poznávají, s čím jsme si hráli v dětství,“ svěřila se jedna z návštěvnic, která přijela do Brna za rodinou až z Domažlic.

Úspěch i na EXPO 1967

Výstava zahrnuje desítky exponátů od původních gumových figurek až po dva mimořádné kousky z kolekce Jules Verne, které byly navrženy pro světovou výstavu Expo v roce 1967 v Montrealu a zachovaly se pouze ve velmi omezené sérii. Návštěvníci se mohou také seznámit s historií Fatry od prvorepublikové baťovské éry prostřednictvím fotografií, popisků a video prezentací.

Výstava potrvá v Galerii Jih na Špilberku do 31.ledna příštího roku. K dispozici je tam i koutek, kde si děti mohou pohrát s hračkami z Fatry.

Fenomén Niklová

Slavná designérka Libuše Niklová (1934-1981) vystudovala tvarování plastických hmot na UMPRUM ve Zlíně a Uherském Hradišti. Ve 2. polovině 50. let vstoupila originálními návrhy do dějin české hračky. Její hračky lze najít v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, v Muzeu dekorativního umění v Paříži či Muzeu moderního umění v New Yorku.

Za Bati i po něm

Podnik Fatra vznikl v roce 1935. V baťovské éře vyráběl pryžové míče a hračky, do roku 1939 vyprodukoval 4 miliony hraček a 2 miliony míčů. Po 2.světové válce došlo k obnovení výroby hraček v roce 1945, o tři roky později se zrodily první nafukovací modely. Slavného sedacího nafukovacího koníka a buvola podnik vyrobil v roce 1973. V roce 2013 získala Fatra Napajedla cenu Czech Grand Design za nové nafukovací hračky.

