Váhy

Aktuálně vás zajímá to, jak vypadáte. Pokud máte chuť na změnu, tak se do ní dejte. Až do konce týdne k tomu budete mít ideální předpoklady. Usilujete-li o nového idola, stejně u něj nepochodíte. Nakonec zjistíte, že se k vám stejně vůbec nehodí.