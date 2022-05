„Naše sbírka velkokvětých kosatců čítá na více než 350 odrůd, které jsou seřazeny podle barev a doby vyšlechtění, takže návštěvník může sledovat postupný vývoj květů," popisuje vedoucí botanické zahrady a arboreta Michal Pavlík.

Sbírka kosatců Botanické zahrady a arboreta byla založena v 70. letech minulého století. První výstava věnovaná květům kosatců proběhla v roce 1975. Brněnská botanická zahrada za sbírku získala v minulosti několik ocenění.

délka: 00:26.58 Video Video se připravuje ... V botanické zahradě Mendelu kvetou nádherné kosatce z celého světa Zdeněk Matyáš

První příchozí netajili nad pestrobarevnou pastvou pro oči nadšení. „Člověk by netušil, že kosatců je několik set odrůd. K tomu procházka v krásném prostředí, moc si to užíváme,“ svěřila se paní Radka, která s tříletým synem Matějem přijela z městské části Chrlice.

Komu nestačí kosatce, může zamířit do otevřených skleníků s naaranžovanými kvetoucími orchidejemi, tillandsiemi a spoustou dalších květin. Tento i příští víkend je možné v arboretu také zakoupit skalničky.

Výstava IRIS 2022 je otevřená do 30. května denně od 9 do 18 hodin. Vstup je možný pouze hlavním vchodem do Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity, nejlépe po příjezdu tramvají č. 9 na zastávku Bieblova.