„Rád chodím hodiny a hodiny po lese sám a šoulám se, to mě baví. To je vlastně můj nejoblíbenější způsob lovu,“ prozrazuje oblíbený herec a moderátor, který se před léty rozhodl, že absolvuje adeptský myslivecký kurz.

„Vůbec jsem přitom neměl touhu lovit. Až později jsem se v kurzu potkával s kamarády, kteří jsou myslivci a lovci, a ti ve mně postupně loveckou vášeň probudili,“ vzpomněl Aleš Háma na své začátky.

Ten se při potulkách lesem potkal i s medvědem. „Naštěstí to dobře dopadlo,“ dodal. Se zbraní to nicméně umí. „Než vystřelím, jsem maximálně opatrný,“ přiznal. Ulovenou zvěřinu je pak schopen do mrtě sám zpracovat i po kulinářské stránce. Od paštik přes základ na omáčky až po guláše či steaky.

O zkušenosti z lovu se Háma podělí na výstavišti v Brně při veletrhu myslivosti, lesnické techniky a včelařství Silva regina. Ten začíná v neděli a končí ve středu.

