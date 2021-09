Mezi organizátory akce vyčnívali manželé Maděřičovi, kteří si ve svém vinohradě hýčkají hned čtyři vinné odrůdy. „Moje Zlatka je velký organizátor, zvládli jsme to. Pro lidi je to tradice i povzbuzení po tom, co se v červnu stalo. Všem to zvedne náladu,“ svěřil se Antonín Maděřič.

délka: 00:35.27 Video Vinobraní v Moravské Nové Vsi Zdeněk Matyáš

Manželé pohostili na svém dvoře tři desítky přátel, k jídlu bylo vepřové se zelím a knedlíkem, popíjel se rýnský ryzlink. Odpolední slavnostní průvod krojované chasy do dvou sklepních uliček Zátiší a Výmol nadchl záplavu hostů.

Sklípky se ocitly v obležení, nabídka vín byla reprezentativní. „Užíváme si pohodu, rulandu šedou a růžovku,“ usmívala se nad skleničkami trojice slečen. Řada příchozích vsadila také na burčák. Lahodná vína z nabídky místních vinařů se koštovala až do pozdních nočních hodin.

Téma: Zničené vinohrady

Hlavním tématem u skleničky vína se pochopitelně staly i škody, které tornádo způsobilo na vinné révě, Například vinař Michal Uher přišel kvůli tornádu o třetinu vinné révy. Přesto se rozhodl, že vytvoří speciální edici vína, která na události z konce letošního června odkazuje. „Nese označení Tornádo 2021, protože je to z vinohradu, který už neexistuje. Ten vinohrad je totálně zničený," vysvětlil Uher. Živel zdevastoval i vinohrad Mirka Košuta.

„Poničený dům dáte zase dohromady, u vinohradu je to jiné. To je citová záležitost, často práce několika generací," podotkl Antonín Maděřič.

Součástí vinobraní se tak stala i elektronická aukce vín, výtěžek společně s dobrovolným vstupným poputuje na obnovu místní zeleně. Projekt zaštítila Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně.