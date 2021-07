Vodnář

Milí Vodnáři, zamyslete se nad chodem minulých dní. Ruku na srdce, všechno vám nevychází a může za to nejen nevýhodná konstelace hvězdy. Často říkáte věcí, které nejde vzít zpět a pak vás to mrzí. Vlastně už nevíte, co je dobře a co špatně.