Celkem 17 dní sportování a skvělé atmosféry přinese do Brna už podruhé Olympijský festival, pořadatelé odtajnili podrobnosti. Nejen pro všechny obyvatele Jihomoravského kraje se otevřou brány SKP Komety, která se po dobu trvání her v Tokiu, tedy od 23. července do 8. srpna, přemění na olympijský areál.

„Olympijské festivaly dostávají letos nový důležitý rozměr a tím je návrat dětí ke sportu. Společně se sportovními svazy představíme více než třicet sportů. Je neuvěřitelné, kolik sportovců se kvalifikovalo do Tokia právě z Jihomoravského kraje,“ řekl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

„Možnost vyzkoušet si různé sportovní disciplíny a ještě u toho fandit sportovcům na olympiádě v Tokiu, je určitě nezapomenutelný zážitek. Jihomoravský kraj podpořil festival částkou 4,4 miliony korun a adoptoval si dokonce jedno sportoviště – lezeckou stěnu,“ prozradil hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL)

Olympijský festival se vrací do Brna už podruhé. Během her v Pchjongčchangu v roce 2018 si ho na brněnském výstavišti nenechalo ujít téměř 160 tisíc návštěvníků.

„Na čísla zimní olympiády se kvůli omezením počtu osob pravděpodobně nedostaneme, ale i tak lze po dobrých zkušenostech předpokládat vysokou návštěvnost,“ svěřila se primátorka Markéta Vaňková. Město podpoří Olympijský festival částkou osm milionů korun.

Premiéra příměstských táborů

Hlavním motivem festivalů je letos návrat dětí ke sportu, proto se poprvé uskuteční i příměstské tábory. „Chceme, aby děti během pěti dnů prožily svou malou olympiádu. Vyzkouší si dvacet sportů, dozví se víc o olympismu a na závěr dostanou analýzu svých sportovních dovedností,“ upřesnila úspěšná česká tenistka a ambasadorka Olympijského festivalu v Brně Lucie Šafářová..

V Brně bude během prvního týdne konání maximální kapacita areálu 2500 lidí v jeden okamžik a od 1. srpna se počet zvýší až na 3 500 návštěvníků. Ani letos nebudou chybět paralympijské sporty, speciální den pro seniory nebo zcela nová vzdělávací zóna. Obsah vznikl ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a Českou olympijskou akademií.

Vstup opět za 50 korun

„Moc se těším, až nejenom dětem přiblížíme historii a současnost olympijských her a hlavně zábavnou formou představíme olympijské symboly i hodnoty,“ doplňuje bronzová olympionička Šárka Kašpárková, která bude fungovat jako lektorka vzdělávací zóny Eda a organizátorka části sportovišť během celého festivalu v Brně.

Vstupné zůstává stejné jako v předchozích letech, tedy 50 korun. Děti do 12 let, ZTP a senioři nad 65 let mají vstup zdarma. Na webu ZDE najdou návštěvníci rezervační systém, který bude sloužit nejen k zamluvení sportoviště, ale hlavně ke koupi vstupenek. Do prodeje přímo u vstupu do festivalu bude každý den uvolněno omezené množství lístků. Důvodem je právě regulace počtu návštěvníků.

VIDEO: Naděje brněnského sportu na plese v lednu 2019 předpovídaly, kdo uspěje na olympiádě v Tokiu.

délka: 01:05.37 Video Získají dvacet medailí na olympiádě v Tokiu? Naděje brněnského sportu na plese předpovídaly, kdo uspěje Markéta Malá