Dětem výrazně klesl pohyb, a to je podle odborníků velký problém. „Pokud objem či intenzita pohybové aktivity klesne, mělo by to vést k úpravě jídelníčku a optimalizaci nutričního režimu. To se ale globálně neděje. Energetický výdej je tak nižší než příjem a děti začínají tloustnout,“ upozornil děkan Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně Jan Cacek.



Nedostatek pohybu zhoršuje zdraví

Podle něj budou děti dlouhodobý nedostatek pohybu dohánět velmi těžko. „Dětem navíc bude chybět i určitá úroveň pohybové gramotnosti. Dostatek pohybu se přitom promítá i do emočního zdraví, schopnosti udržet pozornost a do dobré paměti,“ zdůraznil Cacek.

Podobně to vidí i Michaela Radimská, mluvčí brněnské společnosti Starez-Sport, která se odvolává na zprávy obezitologů. „Ztráta oblíbených aktivit a pobytu v kolektivu kamarádů vede ke zhoršení pohybových návyků, tloustnutí, ztrátě disciplíny, nedostatku motivace i pocitu osamělosti,“ uvedla Radimská.



Nabízí tábory

Starez-Sport proto nabídne po celý červenec i srpen na třech sportovištích příměstské tábory, které budou pro děti od 6 do 12 let.

„Na Riviéře budou moct do bazénu a na tobogán, ale také do lanového centra, areálu dopravní výchovy nebo vědeckého centra VIDA! Bazén za Lužánkami doplní i procházky a výlety do přírody i hřiště na malý fotbal nebo botanickou zahradu. Hala Vodova bude sloužit pro míčové sporty, ale nabídne také judo,“ upřesnila Radimská.



