Letohrádek Mitrovských v Brně zve na výstavy o trpaslících a historii mlsání.

Zákusky, zmrzlina, čokoláda, marcipán, ale třeba i lízátka nebo cukrová vata. Nechybí historické bonboniéry, raritní formy na čokoládu, malované plechovky nebo skleněné zásobníky na bonbony.

Exponáty pochází dokonce až z období konce habsburské monarchie. „Popisujeme i obor cukrárenství, včetně výrobny řemeslné, kdy se laskominy vyráběly nejdříve ručně, pak i strojově,“ říká správce Petr Lukas.

První trpaslíci

V rámci výstavy Skřítci a trpaslíci jsou k vidění miniaturní skřítci o velikosti 2 až 3 centimetry, ale i největší trpaslík, který měří jeden metr. „Máme zde vystaveny i první zahradní trpaslíky, kteří byli na světě vyrobeni, pochází z přelomu 19. a 20. století, anebo sto let staré trpaslíky, které vyrobila firma z Brna,“ vysvětluje Lukas.

délka: 00:13.85 Video Letohrádek Mitrovských na Starém Brně: Nejstarší trpaslíci na světě a spousta laskomin. Markéta Malá

Výrobu trpaslíků vymyslela legendární firma Maresch, manufaktura v Ústí n. Labem. „Zkusili kromě zvířátek, pohádkových postav a dekoračních předmětů vyrábět také trpaslíky. Ujalo se to. Stali se i v zámoří velmi úspěšnými, vyváželi do mnoha zemí světa. Dochovalo se jen málo jejich trpaslíků, dnes je to velmi drahý a cenný sortiment. Firma už neexistuje, zanikla po znárodnění, máme zde 4 trpaslíky,“ říká správce.

Skřítci mlsají

Pracovníci letohrádku se snažili obě výstavy propojit. „Skřítci rádi vaří, pečou a mlsají. Proto zde máme připraveno dioráma, kde se věnují své oblíbené činnosti,“ usmívá se Lukas.